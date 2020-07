Giugliano, spinge la ex contro il balcone: “Ti sfiguro con l’acido”. Arrestato 41enne (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giugliano. Un incubo andato avanti per oltre un anno che finalmente oggi vede la parola fine. Un uomo di 41 anni è stato Arrestato dai carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, in esecuzione ad un provvedimento di misura cautelare richiesto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. L’accusa è di atti persecutori nei confronti … L'articolo Giugliano, spinge la ex contro il balcone: “Ti sfiguro con l’acido”. Arrestato 41enne Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

I carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, in esecuzione ad un provvedimento di misura cautelare richiesto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato un 41enne del post ...

