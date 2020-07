Covid Reporter: cronache di un incubo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco il nuovo libro di Andrea Bertagni, giornalista e scrittore. A pubblicarlo, le Edizioni Ulivo di Balerna. Leggi su media.tio.ch

È uscito il nuovo libro del giornalista e scrittore ticinese, un personale resoconto della fase 1 della pandemia vissuta penna in mano "Non sono stato l’unico e non sarò nemmeno l’ultimo giornalista m ...A settembre si riparte. Torna la scuola, come confermato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina durante un’audizione alla Camera, e torna anche l’asilo nido: proprio per la riapertura degli asi ...