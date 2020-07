Coronavirus: aumentano ancora i positivi in Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore i positivi al Coronavirus in Italia sono aumentati di 289 unità rispetto a ieri che invece si era registrato +212. I decessi invece sono 7 contro i 10 di ieri. I guariti invece sono 274 più di ieri. Per effetto di ciò il numero degli attualmente positivi è aumentato di 7 unità rispetto a ieri. Questo almeno secondo quanto riportato dalla protezione civile nel consueto bollettino sulla situazione Covid-19 nel nostro paese. Il numero dei casi totali di persone contagiate dal virus da quando è iniziata l’epidemia è di 246.776. Nelle ultime 24 ore i positivi al Coronavirus in Italia sono aumentati di 289 unità Il numero dei guariti in Italia è arrivato a ... Leggi su notizieora

Il Comune pubblica l'avviso per l'accesso alle misure adottate dalla Regione per le famiglie in difficoltà, a causa dell'emergenza da Covid-19 COSENZA – Il Comune di Cosenza ha pubblicato l'avviso per ...

