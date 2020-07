Chi è Carlo Siano, il tentatore che preoccupa Andrea Battistelli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sguardo intenso, fisico scolpito e sorriso a cui è impossibile resistere: Carlo Siano è uno dei tentatori dell’ottava edizione di Temptation Island, che ha fatto molto discutere di sé per il legame instaurato con Anna Boschetti. La donna è fidanzata da due anni con Andrea Battistelli e ha scelto di partecipare al programma per dare una scossa al loro rapporto. Fin dalle prime puntate di Temptation Island, la loro storia si è subito incrinata. Tra i due c’è una grande differenza d’età (lui ha 27 anni, mentre lei 37): nonostante Andrea sia un ragazzo già molto maturo, in questo momento vuole affermarsi nella carriera e non vuole avere dei figli. Anna invece – che ha già due bambine – vorrebbe allargare la famiglia ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Chi Carlo Chi è Carlo Siano, il tentatore di Temptation Island che ha fatto perdere la testa ad Anna Boschetti cosmopolitan.com Il prof. Burioni ci chiama “somari”. Ecco cosa dicono i suoi colleghi: somari anche loro? | AUDIO

Il virologo commenta su Facebook il nostro articolo di ieri “Burioni attacca Le Iene citando uno studio sul plasma iperimmune. Ma chi l'ha scritto lo smentisce”. E ci chiama “somari”. Direbbe la stess ...

San Carlo, sventato il blocco totale: ad agosto la sanità non si ferma

POTENZA – Dietrofront sul blocco dell’attività operatoria che sarebbe scattato a partire da lunedì prossimo in risposta al taglio dei fondi regionali attesi dal San Carlo (LEGGI LA NOTIZIA). Dopo lo s ...

Il virologo commenta su Facebook il nostro articolo di ieri “Burioni attacca Le Iene citando uno studio sul plasma iperimmune. Ma chi l'ha scritto lo smentisce”. E ci chiama “somari”. Direbbe la stess ...POTENZA – Dietrofront sul blocco dell’attività operatoria che sarebbe scattato a partire da lunedì prossimo in risposta al taglio dei fondi regionali attesi dal San Carlo (LEGGI LA NOTIZIA). Dopo lo s ...