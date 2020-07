Cassa integrazione INPS e Fase 3, ultime novità Damiano: Renzi sbaglia, resta necessaria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continua a far discutere l’utilità della Cassa integrazione INPS nella Fase 3 di ripartenza del mercato del lavoro post Covid 19, per Renzi,leader di Italia Viva, una misura non necessaria, che rischia di non far ripartire l’economia e di ancorare gli italiani e le aziende all’assistenzialismo. Di parere totalmente opposto Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e dirigente del partito dem, che ha evidenziato come la CIG resti una misura necessaria per tutelare i lavoratori dal momento che l’Italia non é purtroppo ancora uscita dalla Fase acuta della pandemia. Nella nota stampa diffusa da Adnkronos evidenzia: ‘Renzi ancora una volta sbaglia, le tutele ... Leggi su pensionipertutti

