Calciomercato Milan, intoppo nella trattativa per Miranchuk: no di Ricardo Rodriguez al Lokomotiv Mosca (Di mercoledì 29 luglio 2020) In attesa di capire come muoversi per quanto riguarda i rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma, il Milan si muove sul mercato in uscita, con l’obiettivo di sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Foto Getty / Alessandro SabattiniSul piede di partenza c’è senza dubbio Ricardo Rodriguez, che i dirigenti rossoneri vorrebbero inserire nella trattativa con il Lokomotiv Mosca per arrivare ad Aleksey Miranchuk. Lo svizzero però non ha nessuna intenzione di volare in Russia, facendo sapere al contrario di voler scegliere in autonomia la sua prossima destinazione. In uscita anche Lucas Biglia, sul quale è piombato con decisione il Real Betis, che ha già avviato i contatti con il centrocampista argentino. ... Leggi su sportfair

