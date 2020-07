Andrea Bocelli chiede scusa sui social dopo l’intervento in Senato (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa” . Queste le parole di Andrea Bocelli che un paio di ore fa ha deciso di affidare ai social le sue dichiarazioni. Si dice pentito per quello che è successo dopo il suo intervento al Senato e mai avrebbe pensato che si sarebbe scatenata una polemica simile; dalla sua pagina Facebook, dopo le dichiarazioni al convegno sul coronavirus che hanno scatenato una vera e propria baraonda, il cantante cerca di spiegare meglio il concetto che voleva esprimere. Ma molti italiani non hanno gradito le sue parole, considerata la situazione, privilegiata, che ha vissuto. Dalla possibilità di godere di un lockdown passato in una tenuta, ... Leggi su ultimenotizieflash

