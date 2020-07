Ue: Arleo (Competere.Eu), 'serve ecosistema virtuoso tra vari attori del settore' (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Labitalia) - "Non potrà esistere una svolta concreta nella gestione degli incentivi senza la creazione di un ecosistema virtuoso tra i vari attori del settore. E' uno scenario da tener presente quando pensiamo ai fondi del recovery fund". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Giuseppe Arleo coordinatore dell'Osservatorio per la ricostruzione economica dopo Covid-19 di Competere.eu. "E' quanto mai necessario - sostiene - avere la creazione di un patto tra imprese, stato, enti locali e società regionali al fine di rafforzare le buone prassi già presenti nelle procedure degli incentivi e rafforzare quelle che presentano elementi di criticità. Ben venga, quindi una stabilità normativa nel settore e, prendendo ... Leggi su liberoquotidiano

pietropaganini : RT @competereEU: #RecoveryFund: A fare la differenza non sarà solamente l’ammontare della quota per l’Italia bensì l’efficacia nella spesa… - GiacomoBandini : RT @competereEU: #RecoveryFund: A fare la differenza non sarà solamente l’ammontare della quota per l’Italia bensì l’efficacia nella spesa… - robertorace : RT @competereEU: #RecoveryFund: A fare la differenza non sarà solamente l’ammontare della quota per l’Italia bensì l’efficacia nella spesa… - AntonioOrtenzi : RT @competereEU: #RecoveryFund: A fare la differenza non sarà solamente l’ammontare della quota per l’Italia bensì l’efficacia nella spesa… - competereEU : #RecoveryFund: A fare la differenza non sarà solamente l’ammontare della quota per l’Italia bensì l’efficacia nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Arleo Competere Ue: Arleo (Competere.Eu), 'serve ecosistema virtuoso tra vari attori del settore' Il Sannio Quotidiano Ue: Arleo (Competere.Eu), 'serve ecosistema virtuoso tra vari attori del settore'

Roma, 28 lug. (Labitalia) - "Non potrà esistere una svolta concreta nella gestione degli incentivi senza la creazione di un ecosistema virtuoso tra i vari attori del settore. E' uno scenario da tener ...

Ue: Competere.EU-Anfir, confronto su ruolo delle finanziarie regionali

L'evento di aprirà con l'intervento del segretario generale di Competere.Eu Roberto Race e l'introduzione del coordinatore dell’Osservatorio per la ricostruzione economica dopo Covid-19 Giuseppe Arleo ...

Roma, 28 lug. (Labitalia) - "Non potrà esistere una svolta concreta nella gestione degli incentivi senza la creazione di un ecosistema virtuoso tra i vari attori del settore. E' uno scenario da tener ...L'evento di aprirà con l'intervento del segretario generale di Competere.Eu Roberto Race e l'introduzione del coordinatore dell’Osservatorio per la ricostruzione economica dopo Covid-19 Giuseppe Arleo ...