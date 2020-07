Trattamento integrativo 2020: cos’è e a quali lavoratori dipendenti spetta (Di martedì 28 luglio 2020) Trattamento integrativo 2020: cos’è e a quali lavoratori dipendenti spetta Il Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati parte dalla retribuzione del mese di luglio 2020. Per ottenerlo è necessario avere un reddito complessivo annuo (non è calcolato il reddito della casa di abitazione) che non superi 28.000 euro. Per quanto riguarda l’importo, questo ammonta a 600 euro per l’anno 2020, in quanto considera solamente un semestre, la seconda e ultima parte dell’anno, ovvero dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per l’anno 2021, infatti, l’importo salirà a 1.200 euro, ovvero il doppio del ... Leggi su termometropolitico

