Stato d’emergenza, Conte in Senato: “La proroga serve per efficacia e tempestività. Il Covid non ha ancora esaurito i suoi effetti” (Di martedì 28 luglio 2020) Lo Stato di emergenza è ancora necessario, “costituisce il presupposto per l’attivazione di una serie di poteri e facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali”. Infatti l’emergenza coronavirus ha “i tratti di un processo in continua e imprevedibile evoluzione che ancora oggi, seppure in misura Contenuta e territorialmente circoscritta, non ha ancora esaurito i suoi effetti“. Dopo la difficile trattativa in Europa, Giuseppe Conte si gioca l’ennesima partita in Parlamento e durante le sue comunicazioni difende la necessità di una proroga dello Stato di emergenza. “Pur in assenza del ... Leggi su ilfattoquotidiano

