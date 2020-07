Parma-Atalanta 0-0: diretta primo tempo (Di martedì 28 luglio 2020) Partita, fino ad ora, a senso unico con i crociati inarrestabili: Caprari, in percussione, semina un avversario e poi calcia in porta. Gollini prontissimo la para. 22' Crociati in velocità #Caprari ... Leggi su globalist

VivInterNews : RT @internewsit: Parma-Atalanta, Gasperini perde Palomino in vista della sfida con l'Inter - - DamianoOrsi1 : Un #kulusevsky pazzesco.. Raramente ho visto un talento così al tardini.. #parma #atalanta - bandarbolacom : - IoveneSalvatore : Kulusevski show in Parma Atalanta! Grande acquisto della Juve! - sscalcionapoli1 : Atalanta in ambasce, Parma superiore: al 45' è 1-0 con gol di Kulusevski #SerieATIM #ParmaAtalanta -