Nuova truffa online, un SMS dal falso operatore bancario (Di martedì 28 luglio 2020) L’SMS di un finto operatore bancario segnala un accesso anomalo e chiede di accedere a un sito per il ripristino. È una truffa portata avanti con la tecnica del “vishing”. La Polizia Postale ha segnalato nelle ore scorse la diffusione di una Nuova pericolosa truffa online che comincia da un SMS sullo smartphone. È soltanto l’ultimo di una serie di avvisi recenti emanati dalle autorità in relazione a un’incrementata quantità di tentativi di truffe telematiche. E secondo gli esperti esiste una relazione tra questo fenomeno e il lockdown. Il lungo periodo di isolamento della popolazione nei mesi scorsi ha di fatto allargato smisuratamente il bacino di utenza dei sistemi di home banking. In generale ha portato ... Leggi su bloglive

Leonida3002 : RT @Investireoggi: Truffa ai danni del Gruppo Intesa: attenzione agli sms che chiedono informazioni bancarie - Nuova truffa ai danni del Gr… - Alessan23932244 : @AndreaLompio53 @mostro15119736 Ora torna a rubare soldi in Smart working ,la nuova truffa targata PD ,rubate diret… - Investireoggi : Truffa ai danni del Gruppo Intesa: attenzione agli sms che chiedono informazioni bancarie - Nuova truffa ai danni d… - irritatrix : @StercorarioP @MassimGiannini @catlatorre Sembra più Zingaretti ed il suo partito, visto che ogni giorno s'inventan… - marcotelecono : RT @GeMa7799: @Apache1000100 @matteosalvinimi Il Farage italiani, se intende Paragone è solo una truffa, basta vedere con chi ha fatto al n… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova truffa Postepay: anche il modello Evolution sotto attacco, ecco la nuova truffa Tecnoandroid Nuova truffa online, un SMS dal falso operatore bancario

L’SMS di un finto operatore bancario segnala un accesso anomalo e chiede di accedere a un sito per il ripristino. È una truffa portata avanti con la tecnica del “vishing”. La Polizia Postale ha segnal ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Notte di Passione per Alfredo ed Eladio. Genoveva è d'accordo...

Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Genoveva, in segno di gratitudine, concederà una notte di amore ad Alfredo e il suo amante. Ma la Dark Lady sarà davvero così generosa?

L’SMS di un finto operatore bancario segnala un accesso anomalo e chiede di accedere a un sito per il ripristino. È una truffa portata avanti con la tecnica del “vishing”. La Polizia Postale ha segnal ...Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Genoveva, in segno di gratitudine, concederà una notte di amore ad Alfredo e il suo amante. Ma la Dark Lady sarà davvero così generosa?