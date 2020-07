Napoli Osimhen, accordo raggiunto: manca solo l’ufficialità (Di martedì 28 luglio 2020) Napoli Osimhen, accordo raggiunto: manca solo l’ufficialità. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la conferma L’accordo è stato raggiunto, manca soltanto l’ufficialità. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe arrivare la conferma dell’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare è praticamente in via di definizione. mancano soltanto i comunicati ufficiali, ma Osimhen sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il nigeriano ha giocato una buonissima stagione in Ligue 1, mettendo a segno ben 13 gol in 27 presenze. Leggi su ... Leggi su calcionews24

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Domani Osimhen al Napoli: al Lille 50 milioni più bonus Per il giocatore contratto quinquennale a… - AlfredoPedulla : #Osimhen-#Napoli: ormai serve solo annuncio, le corse stanno finendo. Le ultimissime: 50 milioni più #Karnezis al… - tvdellosport : A #Sportitaliamercato: ?? #Juve, il post scudetto e le condizioni di #Dybala: corsa recupero per la #Champions ??… - SpiritoPasquale : @FaiSempBurdell @monelloevoluto @barison_andrea @gamonapoli Non intedevo questo, lo riscrivo: esulto per un gol del… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Napoli risparmierà sull'ingaggio di Osimhen grazie al Decreto Crescita, le cifre -