Morto Gianrico Tedeschi, aveva 100 anni: l’esordio in un campo di prigionia (Di martedì 28 luglio 2020) È Morto all’età di 100 anni Gianrico Tedeschi, dal tv al teatro ha dedicato la sua intera vita alla recitazione fin dal suo esordio, avvenuto in un campo di prigionia. Fonte foto: Instagram @oredorroreDecano del teatro italiano, Gianrico Tedeschi era nato a Milano nel 1920 e aveva iniziato la sua carriera di attore nella seconda metà degli anni Quaranta, in un campo di prigionia. Lo scorso 20 aprile aveva compiuto 100, la gran parte dei quali passato sulla scena teatrale ma anche in televisione, dove è stato un volto caro del grande pubblico grazie alla sua partecipazione a numerosi varietà e ... Leggi su chenews

