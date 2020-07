Lampedusa: Viminale assente e polizia sotto accusa per i 25 falsi positivi tra i migranti (Di martedì 28 luglio 2020) Il sindaco di Lampedusa Totò Martello accusa il sindacato di polizia Fsp per la superficialità per quanto riguarda il caso dei 25 migranti positivi al test sierologico ma negativi al tampone. Può tirare un sospiro di sollievo la popolazione di Lampedusa: la notizia diffusa dal sindacato di polizia Fsp riguardante la positività al Covid-19 … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

