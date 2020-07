Formula 1, Leclerc: “A Silverstone importante lavorare bene nel primo weekend” (Di martedì 28 luglio 2020) “La prossima gara ci vede impegnati a Silverstone e mi vengono subito in mente due elementi distintivi di questo circuito: la velocità, con le curve Maggots e Becketts che sono particolarmente esaltanti da dentro una monoposto; e il fattore meteo, dal momento che Silverstone di solito ci riserva condizioni atmosferiche piuttosto fresche e mutevoli e quindi non si può mai sapere cosa può riservare il weekend di gara“. Queste le parole di Charles Leclerc alla presentazione del GP di Gran Bretagna, quarta gara del Mondiale 2020 di Formula 1. “Per la seconda volta in questa stagione gareggeremo sulla stessa pista per due domeniche consecutivamente, perciò il lavoro fatto nel corso del primo fine settimana sarà la base di partenza per il secondo” ... Leggi su sportface

