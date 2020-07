Fabio Rovazzi si sfoga: 'La quarantena mi ha inghiottito nel buio più totale' (Di martedì 28 luglio 2020) 'Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest'estate. Purtroppo non è successo'. Fabio Rovazzi ha usato il suo profilo Instagram per fare alcune riflessioni su coronavirus e ... Leggi su tgcom24.mediaset

Adnkronos : #FabioRovazzi: 'La quarantena mi ha inghiottito nel buio più totale' - clikservernet : Fabio Rovazzi rompe il silenzio: “Sono stato inghiottito nel buio totale” - Noovyis : (Fabio Rovazzi rompe il silenzio: “Sono stato inghiottito nel buio totale”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Fabio Rovazzi rompe il silenzio: “Sono stato inghiottito nel buio totale” - SMSNEWSOFFICIAL : Fabio Rovazzi con un post su Instagram racconta il motivo per cui non ha pubblicato un brano estivo quest’anno e an… -