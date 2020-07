Elkann: "Fiducia in Binotto, ora le basi per vincere nel 2022" (Di martedì 28 luglio 2020) John Elkann tra Leclerc, Sainz, Camilleri, Binotto e le regole 2022. C'è tutto questo nell'intervista del presidente della Ferrari alla Gazzetta dello Sport, con il numero uno del Cavallino che ha affrontato tutte le tematiche più importanti del presente e del futuro di Maranello. Dichiarazione d'amore infinita ad Imola Un presente ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

songominollo : #Elkann:Fiducia in #Binotto,torneremo grandi-peccato che una parte della frase renda impossibile l'altra...… - OA_Sport : F1, John Elkann: “Ferrari vincerà con le nuove regole nel 2022: ora non siamo competitivi. Fiducia a Binotto” - f1_notizie : John Elkann: 'Piena fiducia in Binotto. La Ferrari tornerà a vincere' #F1 - cicciovettel95 : RT @Gianludale27: Elkann su Binotto alla Gazzetta: 'Totale fiducia! Anche perché Mattia Binotto, che ha preso la guida della Scuderia da un… - ilgladiatore36 : #F1 : – John #Elkann : “Totale fiducia in #binotto farà aprire un nuovo ciclo vincente alla #Ferrari ” -