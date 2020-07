Coronavirus: Belgio, coprifuoco notturno ad Anversa (Di martedì 28 luglio 2020) Anversa, 28 LUG - La provincia belga di Anversa ha imposto un coprifuoco notturno, tra le 23.30 e le 6 del mattino, durante il quale si dovrà restare a casa, tranne che per gli spostamenti essenziali ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

