Concorso 2020 Vigili del Fuoco, Polizia e Forze Armate: bando, scadenze, requisiti (Di martedì 28 luglio 2020) Con l’approvazione del Decreto Rilancio sono state ufficializzate diverse novità in merito ai concorsi pubblici che si terranno fra il 2020 e il 2021. In particolare, si tratta dei bandi a copertura di posti di lavoro nelle Forze Armate, nella Polizia di Stato e nel corpo dei Vigili del Fuoco. Rispetto al passato, con l’emergenza sanitaria le regole di partecipazione e le norme di sicurezza saranno più stringenti, per garantire la tutela della salute di tutti i candidati. Fra le novità più importanti, data la straordinarietà del momento storico, quelle introdotte nell’articolo 259 del DL Rilancio. In particolare, si tratta della possibilità di snellire le procedure di Concorso utilizzando la modalità ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : Rinviati a giudizio tre carabinieri per l'omicidio della studentessa Serena Mollicone, trovata morta vicino ad Arce… - paestumparco : ??? Riaprono i termini per il concorso di idee 'Un triclinio per Nettuno', la nuova opera d'arte contemporanea del P… - italiaserait : Concorso 2020 Vigili del Fuoco, Polizia e Forze Armate: bando, scadenze, requisiti - sentieriselvagg : Al via domani e dal vivo la sesta edizione dell'International Animated Film Festival: concorso, focus sulla scuola… - VanityFairIt : Silvia ha 29 anni e si sottopone a cicli di chemioterapia per un cancro alle ovaie. Vuole fare l'insegnante e nell'… -