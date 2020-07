Cagliari, Pavoletti torna in panchina contro la Juventus (Di martedì 28 luglio 2020) Si rivede anche Leonardo Pavoletti nella lista dei giocatori del Cagliari convocati in vista della partita contro la Juventus, in programma domani sera alle 21:45. Sembra essere finito l’incubo per il bomber di Livorno che aveva subito due interventi al crociato, uno a settembre e l’altro a febbraio. Il calciatore si era infortunato durante la prima di campionato contro il Brescia e si era operato in Austria. Doveva tornare in campo a marzo, ma il mese precedente una caduta ha causato una nuova lesione per la quale è stata necessaria un’altra operazione. Finalmente, nei giorni scorsi è arrivato il via libera dal chirurgo che lo ha operato, Christian Fink, e ora è molto probabile che Zenga possa farlo entrare a partita in corso ... Leggi su sportface

