Battaglia: ancora in alto mare bonus Covid per affitto (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – “Scaduto il termine per presentare le domande il 18 maggio scorso, a Roma 49mila famiglie ancora attendono il bonus Covid per l’affitto. Crediamo sia utile sollecitare Roma Capitale anche a fronte di allarmi sociali che parlano di un dilagare costante della poverta’ in citta’. Il lockdown sembra lontano, ma non possiamo dimenticare quanti ancora attendono un aiuto economico. Ci auguriamo ci sia la sensibilita’ giusta per dare risposte su questo tema nell’immediato anche per scongiurare il dramma di sfratti per morosita’, cosi’ come ci auguriamo che si apra una stagione di confronto per soluzioni condivise sull’emergenza sociale che si scorge all’orizzonte. Tra disservizi frutto di scelte politiche sbagliate e nuove evidenti ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Battaglia ancora Zingaretti: battaglia ancora non vinta, possibile aumento casi Coronavirus RomaDailyNews Arrivano i soldi, ma il ballo continua con la stessa musica

Si sbagliava di grosso chi pensava, dopo il convulso accordo di Bruxelles, che la battaglia intorno al Recovery fund e al Mes si fosse felicemente conclusa. Tutto bene, Europa finalmente risorta, Cont ...

Welby e Cappato assolti per morte Trentini

Assoluzione come era già accaduto per dj Fabo. Anche se Davide Trentini, 53 anni, malato di sclerosi multipla da quanto ne aveva 27, non era tenuto in vita da macchinari come Fabiano Antoniani ma pur ...

