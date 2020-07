Atalanta, i diffidati in vista dell’Inter: ecco chi è a rischio squalifica (Di martedì 28 luglio 2020) Occhio al cartellino giallo. Finale di campionato tutto da gustare per la conquista del secondo posto con Atalanta, Inter e Lazio in lotta e proprio all’ultima giornata i ragazzi di Gian Piero Gasperini affronteranno i nerazzurri di Antonio Conte. Duvan Zapata e compagni affronteranno il Parma nella penultima giornata di campionato e andiamo a vedere chi rischia la squalifica: i diffidati sono due e sono Djimsiti e Castagne. In caso di ammonizione salterebbero il big match contro l’Inter di sabato 1 agosto con fischio d’inizio per le ore 20:45. I diffidati DELL’INTER Leggi su sportface

