Antonella Elia picchia Pietro al falò di Temptation Island – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Antonella Elia ha picchiato Pietro Delle Piane durante il falò di confronto a Temptation Island. Lui l’ha tradita con una single. Antonella Elia è stata la prima protagonista di quest’anno a nono richiedere il falò anticipato a Temptation Island. La showgirl, durante il corso di questa serata, ha avuto modo di potersi confrontare ugualmente con … L'articolo Antonella Elia picchia Pietro al falò di Temptation Island – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

