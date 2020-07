Albano Carrisi papà apprensivo | Jasmine Carrisi svela la verità sul cantante (Di martedì 28 luglio 2020) Albano Carrisi è un papà molto apprensivo e a racconta la verità sul cantante è proprio sua figlia Jasmine Carrisi. La neo-cantante dopo il suo singolo d’esordio intitolato “Ego” si lascia andare a un lungo sfogo sui suoi genitori prima della grande partenza verso Milano. Jasmine Carrisi è ormai al centro del gossip grande alla sua scelta di gettarsi completamente nel mondo della musica. Da alcune settimane infatti, la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha deciso di uscire allo scoperto nel panorama musicale con il suo nuovo singolo dal nome “Ego”. Questo però, non è l’unico ... Leggi su giornal

BettinaSoldati : Cover confidenzetraamiche jasminecarrisi ?????? #bella Pic by marcorossiphotographer @LeccisoLoredana albanojr_ albano… - asociale_a_vita : Ho scelto a mia figlia la playlist da ascoltare su Spotify. E l’ho selezionata. 'This is Albano Carrisi'. Lei in… - niallsbigspoon : @ossopocobuco73 @s4ranicole mi sa che quello senza speranza sei tu. A quarant’anni (età che dimostri) venire a “des… - sosbiglietti : Albano e Romina Power, una storia d'amore e musica - sccolabucci : #Matrimonio #ALBANO del 26 Luglio del 1970 con #ROMINAPOWER -