Alaba, parla l’intermediario Petralito: “Inter? Rinnovo col Bayern o va in Spagna gratis” (Di martedì 28 luglio 2020) L’intermediario Petralito spegne le voci su Alaba all’Inter Non ci sarà l’Inter nel futuro di David Aliba. Il giocatore austriaco del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nel 2021, ma secondo il noto agente Giacomo Petralito, intervistato da calciomercato.it, non ci sono possibilità di vederlo in nerazzurro. Ecco le sue parole. “Il giocatore prolunga con i tedeschi, a condizioni impossibili per un club italiano, oppure va a parametro zero in una squadra tra Real e Barcellona. Per cui le squadre di Serie A perdono tempo. A oggi non c’è nessuna chance, poi nel calcio tutto è imprevedibile e magari tra un mese cambia idea”. L'articolo Alaba, parla l’intermediario Petralito: ... Leggi su intermagazine

_intermagazine : Alaba, parla l’intermediario Petralito: “Inter? Rinnovo col Bayern o va in Spagna gratis” - Zelgadis265 : @MatteDj23 c'è gente che ha pensato ad Alaba perchè un account ad cazzum ha messo un nome di fantasia, almeno ora n… - shockthegalgo : @88Buzzo Per me no. Certo Alaba sarebbe una bella presa, ma a destra si parla solo di Kumbulla e Izzo, il club ha in mente questo? - Pupi8188 : @GiorgioPasta @NicoSpinelli8 @Milestemplaris Se si parla di mentalita, abitudine alla vittoria e alla pressione, al… - GGiglio99 : @VlnN94 Vele si parla di Alaba per Sandro, eventualmente lo fa lui il centrale, e c'è il tuo preferito (Romero) che è già nostro ahhaha -