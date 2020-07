Zorc e la cessione di Sancho: “Lo aspettiamo per l’allenamento di giovedì” (Di lunedì 27 luglio 2020) Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato al quotidiano tedesco Kicker di Sancho, al centro delle voci di mercato: “Ci aspettiamo che torni a Dortmund per l’allenamento di giovedì” ha dichiarato. Su di lui è noto l’interessamento del Manchester United, ma la cifra richiesta, pari a 100 milioni, pare troppo alta. FOTO: Twitter Dortmund L'articolo Zorc e la cessione di Sancho: “Lo aspettiamo per l’allenamento di giovedì” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Gio_Dusi : Michael Zorc, DS del Dortmund, sulla possibile cessione di #Sancho: “Ci aspettiamo che Jadon ritorni a Dortmund gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Zorc cessione Zorc e la cessione di Sancho: “Lo aspettiamo per l’allenamento di giovedì” alfredopedulla.com