WhatsApp, in arrivo un’attesa novità: possibile utilizzare la app su 4 dispositivi (Di lunedì 27 luglio 2020) In arrivo un’importante e attesa novità per gli utenti di WhatsApp. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo, infatti, a breve potrà essere utilizzata su 4 diversi dispositivi, sia sul computer che sul telefono cellulare. La novità è legata alla nuova versione Beta 2.20.196.8 per Android, che consente di associare un singolo account a quattro dispositivi. A riferirlo è il sito specializzato WABetaInfo. Con questa novità, non sarà più necessario registrare due diversi numeri di telefono per usare WhatsApp su diversi dispositivi. Si tratta di uno degli aggiornamenti più richiesti dagli utenti negli ultimi mesi per migliorare le funzionalità della app di messaggistica. WABetaInfo spiega nel suo ... Leggi su tpi

Switch_in : Le promozioni in corso ed in arrivo: - SmorfiaDigitale : WhatsApp, in arrivo una novit a grande richiesta: possibile utilizzare l'app su ... - zazoomblog : WhatsApp in arrivo una novità a grande richiesta di tantissimi utenti - #WhatsApp #arrivo #novità #grande - leggoit : #whatsapp, in arrivo una novità a grande richiesta di tantissimi utenti - infoitscienza : Whatsapp: funzione multi device in arrivo -