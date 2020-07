‘Temptation Island’, Massimo Colantoni racconta perché è finita con Sonia Onelli. E a proposito del bacio tra Pietro Delle Piane e la tentatrice svela che… (Di lunedì 27 luglio 2020) Abbiamo conosciuto Massimo Colantoni nel corso della sesta edizione di Temptation Island in coppia con Ilaria Teolis; la storia tra i due però si è conclusa a seguito del falò di confronto finale e una volta tornati alla vita reale Massimo aveva intrapreso una relazione con Sonia Onelli, tentatrice della medesima edizione, ma anche in questo caso le cose – dopo mesi – non sono andate per il verso giusto. Siamo quasi arrivati alla quinta puntata del docu-reality di Canale 5 e nel corso della quarta puntata l’attenzione dei telespettatori si è catalizzata su Antonella Elia e Pietro Delle Piane; proprio quest’ultimo infatti ha ammesso di avere baciato la single Beatrice De ... Leggi su isaechia

