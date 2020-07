Sorpresa Hamilton: storia Instagram contro i vaccini (Di lunedì 27 luglio 2020) Lewis Hamilton non è abituato a sbagliare in pista. Da tre stagioni consecutive, l'inglese detta legge in Formula 1, rendendo la sua Mercedes la prima della classe. Il pilota anglo-caraibico è già arrivato a quota sei titoli iridati e sogna il sorpasso alla leggenda Michael Schumacher. Ma se sui circuiti tutto fila liscio, va meno bene sui social. Infatti Hamilton ha pubblicato una storia Instagram in cui riprendeva un video di King Bach (un creatore di contenuti Internet) che immortalava Bill Gates intento a difendere l'utilizzo di vaccini. La scritta del web creator era chiara: "Ricordo quando ho raccontato la mia prima bugia". Un'allusione alla convinzione no vax.caption id="attachment 993835" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionPOLEMICHEHamilton ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Sorpresa Hamilton: storia Instagram contro i vaccini - - vetteclerc : RT @deadlinex: Seb che chiede a @mara_sangiorgio se lei è sorpresa di ciò che ha fatto Hamilton riassume al meglio la situazione Ferrari. C… - Nicosig1997 : RT @FUnoAT: #Vettel “Oggi non potevo finire più in là del quinto o sesto posto. Era chiaro già da prima della gara che Hamilton ci avrebbe… - Racearrow : RT @deadlinex: Seb che chiede a @mara_sangiorgio se lei è sorpresa di ciò che ha fatto Hamilton riassume al meglio la situazione Ferrari. C… - Racearrow : RT @FUnoAT: #Vettel “Oggi non potevo finire più in là del quinto o sesto posto. Era chiaro già da prima della gara che Hamilton ci avrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Hamilton Sorpresa Hamilton: storia Instagram contro i vaccini ItaSportPress Sorpresa Mercedes: la sospensione posteriore della W10 è multi link!

Il team di Brackley è riuscito a nascondere una soluzione per i primi sei GP: sulla freccia d’argento il triangolo inferiore è stato separato per avere una migliore impronta a terra della gomma e rinu ...

Bottas non regge l'urto Hamilton,

E' nata prima la gallina o l'uovo? E' Valtteri Bottas che è "regredito" dopo la prima brillantissima tappa del Mondiale 2020 o è Lewis Hamilton che è tornato sui suoi livelli abituali a seguito di un ...

Il team di Brackley è riuscito a nascondere una soluzione per i primi sei GP: sulla freccia d’argento il triangolo inferiore è stato separato per avere una migliore impronta a terra della gomma e rinu ...E' nata prima la gallina o l'uovo? E' Valtteri Bottas che è "regredito" dopo la prima brillantissima tappa del Mondiale 2020 o è Lewis Hamilton che è tornato sui suoi livelli abituali a seguito di un ...