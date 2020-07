Serie B, Spezia-Virtus Entella: dove vedere la partita in Tv (Di lunedì 27 luglio 2020) Ora la squadra di Italiano torna nel suo stadio per ospitare l’Entella, in un derby ligure. Dodici i derby liguri ufficiali al “Picco” con ospiti mai vittoriosi: score di 6 successi spezzini (ultimo 2-1 nella Serie B 2017/18) e 6 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2015/16). Occhio a quello che potrebbe accadere nella ripresa: … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

