Scuola | Nardella si Appella al Governo | i Sindaci non Possono Fare Tutto

Dario Nardella, sindaco di Firenze, parla a Radio 1 della riapertura della Scuola e si Appella al Governo chiedendo collaborazione. "Oggi la ministra Azzolina è in visita a Firenze. La mia richiesta al Governo e alla ministra in particolare è che si faccia Tutto, anche l'impossibile, perché settembre sia il mese della rinascita e del riscatto della Scuola". Così esordisce Nardella. Il sindaco di Firenze aggiunge: "L'Italia non si può arrendere. Abbiamo già perso troppe chance, siamo tra gli ultimi Paesi europei nelle modalità per attrezzarci e permettere agli studenti di tornare a Scuola come si deve". "Ci vuole la collaborazione del ...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Rai Radio 1, lancia un appello al governo e alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in vista del ritorno in classe a settembre. “Oggi la ministra Azzoli ...

