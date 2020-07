Provenzano: “Dobbiamo far ripartire le Aree Interne per far tornare i giovani” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Lavoro, spopolamento, sburocratizzazione e strategie per le Aree Interne. Questi temi affrontati dal Ministro del Mezzogiorno e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. Il rappresentante del Governo Giuseppe Conte ha fatto tappa in Irpinia per prendere parte al convegno con i vescovi promosso dal delegato delle Aree Interne, Francesco Todisco. “Dalla legge di bilancio abbiamo approvato, finalmente, in maniere cogente la clausola del 34% – ammette – Ogni fondo di investimento deve essere proporzionale alla popolazione di riferimento. Tale percentuale deve andare al Sud, senza dimenticare le risorse aggiuntive che dobbiamo spendere bene. Noi abbiamo riprogrammato per l’emergenza 10 miliardi e mezzo di euro. Lo abbiamo fatto senza ... Leggi su anteprima24

