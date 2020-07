Pisa – Ascoli – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 27 luglio 2020) Pisa – Ascoli si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio Romeo Anconetani Arena Garibaldi di Pisa per la 37a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre di metà classifica: il Pisa naviga a poca distanza dai playoff ma non ha mostrato ancora la continuità necessaria a raggiungerli, mentre l’Ascoli si è di recente staccato dalla zona retrocessione raccogliendo una striscia di vittorie decisiva per evitare anche il playout. Pisa – Ascoli: come arrivano alla gara Il Pisa è 10° in classifica con 50 punti: la sconfitta nell’ultimo turno contro il Cosenza l’ha temporaneamente ... Leggi su giornal

FBPredictions : ? #PIsa vs #Ascoli ???? #SerieB ??? Arena Garibaldi – Romeo Anconetani ?? Preview: - footballdata_fi : ??@Lega_B - 37° giornata ??Lunedì 27 Luglio ??Ore 21.00 ???'Arena Garibaldi' #Pisa ??@DAZN_IT ?? @PisaSC-… - tabellamercatob : Tra meno di quattro ore e mezza 37^ e penultima giornata di #SerieB Convocati e undici schierati venerdì scorso /4… - blab_live : #SerieB #PisaAscoli: nerazzurri per i playoff, Picchio vicino alla salvezza. Probabili formazioni, pronostico e var… - TUTTOB1 : Pisa, i convocati di D'Angelo per l'Ascoli -