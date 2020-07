Migranti, in 114 soccorsi e portati a Lampedusa nella notte (Di lunedì 27 luglio 2020) commenta Durante la notte 114 Migranti sono stati soccorsi su due barconi e trasportati a Lampedusa. Il primo salvataggio è avvenuto al largo dell'isola, dove la Guardia costiera ha rintracciato 70 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sono stati rintracciati dalla polizia 125 dei 184 migranti fuggiti dal Centro d’accoglienza di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta, che in tutto ospita 350 persone. Sono stati tutti messi in ...E’ un momento di oggettiva difficoltà nella gestione dei migranti in terra siciliana. Abbiamo già riportato la notizia dell’hotspot di Lampedusa pieno oltre i limiti, con il sindaco Totò Martello che ...