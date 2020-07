Juve, Arthur ai ferri corti col Barça: non vuole rientrare (Di lunedì 27 luglio 2020) Braccio di ferro tra Arthur e il Barcellona. Mentre Miralem Pjanic ha festeggiato lo scudetto della Juve giocando da titolare il match con la Samp , il brasiliano è da tempo ai margini del club ... Leggi su gazzetta

GoalItalia : Kulusevski e Arthur sono già bianconeri ? Ma la Juve sembra destinata a cambiare parecchio ?? [@romeoagresti] - forumJuventus : [TS] Arthur pensa solo alla Juve: allenamenti extra e cambio di dieta per presentarsi al meglio ??… - forumJuventus : [ES] Sport - Arthur non si presenta ai test col Barça prima della ripresa per la Champions. Ha comunicato al club c… - Fprime86 : RT @forumJuventus: [ES] Sport - Arthur non si presenta ai test col Barça prima della ripresa per la Champions. Ha comunicato al club che ri… - sportli26181512 : Arthur resta in Brasile: non vuole giocare la Champions col Barcellona: Secondo il Mundo Deportivo e Sport, il cent… -