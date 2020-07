Io e Te, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in lacrime: “Sono morte due sorelline” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ospiti speciali dell’odierna puntata di Io e Te, il salottino di Pierluigi Diaco, sono stati Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo. Ad anticipare la loro entrata un video di presentazione ricco di amarcord e ricordi estrapolati dal passato che ha visibilmente emozionato la coppia con la Russo entrata già in studio in lacrime. Le lacrime di Enzo Paolo Turchi Sono tanti i ricordi che riaffiorano nello studio di Pierluigi Diaco nel corso dell’intervista a Enzo Paolo Turchi, ospitato insieme alla compagna Carmen Russo. Ed è stato proprio il racconto sofferente del coreografo a ... Leggi su thesocialpost

Gazzettino : Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in lacrime a Io e Te: «Sono morte tutte e due...». Diaco commosso - infoitcultura : Enzo Paolo Turchi, il dramma del ballerino: “Non posso vivere così” - infoitcultura : Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in lacrime: “Sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11… - zazoomblog : Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in lacrime - infoitcultura : Io e Te, Enzo Paolo Turchi punge Pierluigi Diaco: “Sei tremendo” -