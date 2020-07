Caltanissetta, fuga dal Cara: 125 migranti rintracciati su 184 (Di lunedì 27 luglio 2020) Maurizio Zoppi Centodiciotto dei 184 migranti fuggiti ieri sera dal centro di accoglienza Pian del lago di Caltanissetta, sono stati rintracciati e riportati nella struttura che si trova alla periferia della città. Le forze dell’ordine, durante la notte, hanno passato al setaccio tutto il territorio Le ricerche per tutta la notte hanno dato il loro frutti. Sono stati rintracciati per le campagne del nisseno un centinaio di migranti che erano fuggiti dal Cara di Piano de Lago. Non si arrestano le ricerce da parte delle forze dell’ordine per riuscire a riacciuffare i 184 nord africani che, proprio la scorsa settimana, sono stata trasferiti da Lampedusa nel centro di accoglienza di Caltanissetta per sottoporsi ad una quarantena. Polemico il ... Leggi su ilgiornale

