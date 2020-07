Calciomercato Milan, rinnovo Bonaventura: arrivano conferme (Di lunedì 27 luglio 2020) Pioli ha tanta fiducia in lui e Maldini - come riporta La Gazzetta dello Sport - rappresenta il giusto sponsor per la sua conferma. Serve chiaramente trovare l'accordo, alle giuste cifre. La ... Leggi su milanlive

DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan lavora ai rinnovi di #Ibrahimovic, #Calhanoglu e #Donnarumma: gli aggiornamenti - Gazzetta_it : #EmersonRoyal o #Dumfries, il #Milan (anche) a destra vuole mettere le ali - DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - MilanLiveIT : ??Rinnovo #Romagnoli in agenda ma bisogna aspettare - StefanoLaonigro : Ma daiiii.. davvero?! Il clamoroso errore che spinge la #Roma in #Europa a scapito del #Milan; che strano ?? -