Bimba annega in piscina ad Ercolano: il dolore della città (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Dopo il drammatico incidente di ieri ad Ercolano, dove una bambina di soli 11 anni è annegata in piscina, la comunità vesuviana si stringe nel dolore della famiglia. A portare vicinanza da parte della città del Miglio d'Oro è il sindaco Ciro Buonajuto. "È notizia – commenta il primo cittadino nella serata di ieri – di pochi minuti fa quella della scomparsa della piccola Lina, una ragazzina di 11 anni che in serata ha avuto un malore mentre si trovava in piscina con i suoi familiari". "Sono notizie – spiega Buonajuto – che gelano il sangue, si può solo immaginare il ...

