Barbie Ferreira e le altre modelle che rifiutano l’etichetta di plus size per una moda più inclusiva (Di lunedì 27 luglio 2020) Chi ha visto Euphoria lo sa: non si può non amare Kat Hernandez, un personaggio controverso che però ci ha insegnato a essere più consapevoli del nostro corpo, a farci belli per noi stessi e a rifiutare ogni tipo di etichetta. Un po’ come Barbie Ferreira, l’attrice e modella 22enne che la interpreta e che va fiera delle proprie curve ma che, allo stesso tempo, è stufa di definirsi una plus size. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Barbie Ferreira Barbie Ferreira e le altre modelle che rifiutano l etichetta di plus size per una moda più inclusiva Vanity Fair.it Euphoria: Barbie Ferreira non vuole essere etichettata come “plus-size”

Barbie Ferreira e tutto quello che ha da dire sulla body positivity

