Sassuolo, contro il Napoli è una maledizione: non solo 4 gol annullati ma anche un altro record… negativo (Di domenica 26 luglio 2020) Sarebbe potuta andare decisamente in modo diverso, ma tra Napoli e Sassuolo è stata una questione di centimetri. Il successo dei partenopei per 2-0 ha visto protagonista la Var e ben 4 reti annullate ai neroverdi per fuorigioco. Un vero e proprio record assoluto da quando esiste tale tecnologia.Ma la serata del Sassuolo di De Zerbi ha sancito anche un altro curioso dato che non farà proprio piacere agli emiliani.Sassuolo: il Napoli è una "maledizione"caption id="attachment 986797" align="alignnone" width="559" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/captionCome riporta Opta, infatti, il Sassuolo deve fare mi conti con una statistica che non lascia scampo. Il Napoli è ... Leggi su itasportpress

acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - cn1926it : Opta – Il #Sassuolo mai senza subire goal contro il #Napoli: il dato - BryanSobani : RT @marifcinter: Conte:'Devi passare in alcune situazioni per capirle ed evitare di ripeterle.Contro Sassuolo e Bologna siamo colpevoli.Abb… - VentoNicolo : @Lelo49457 @Mattia66640560 @sscnapoli Le statistiche servono a poco, e con le altre squadre non ho visto una difesa… -