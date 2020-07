Rally delle Vallate Aretine: Da Zanche protagonista (Di domenica 26 luglio 2020) Esordio competitivo al Rally delle Vallate Aretine per Da Zanche: il valtellinese artiglia una super top-5 su Porsche Gruppo B Emozioni forti per Lucio Da Zanche all’esordio stagionale e alla “prima” assoluta al Rally delle Vallate Aretine, round che ha aperto il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 affrontato al volante della Porsche 911 gruppo B del team Pentacar gommata Pirelli. Il già campione italiano ed europeo ha concluso… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Luca_Zunino : 'Lucky' vince il #Rally delle Vallate Aretine. - rallystorici : '#Lucky' Battistolli vince il 10° Historic Rally delle Vallate Aretine - - rally_timing : 'Lucky' vince il Rally delle Vallate Aretine. Sul podio anche Bianchini e Salvini #CIRAS #RallyVallateAretine - anpanmint : lit rally e in assoluto una delle mie foto preferite di sempre :( questo jungkooketti :((( mi manca take him back - cronoscalate_it : “Lucky” e Fabrizia Pons vincono il 10° Historic Rally delle Vallate Aretine -

Ultime Notizie dalla rete : Rally delle L’equipaggio Brazzoli-Barone fuori strada al Rally Roma Capitale: illesi pilota e “navigatore” La Stampa CIR-ERC, Roma, PS7-9: Basso e Lukyanuk sempre al comando

Il veneto riprende alla grande dopo la vittoria CIR di ieri, ma è tornato Crugnola ad infastidirlo, con Scandola terzo. Il russo è invece in fase di amministrazione proprio su Basso e sull'ottimo Solb ...

Rally di Roma Capitale: Lukyanuk sulla difensiva ma Basso non demorde

02 LUKYANUK Alexey (RUS), EREMEEV Dmitry (RUS), Team Sainteloc Junior Team, Citroen C3 R5, Photo Frédéric Le Floc'h Il Campionato Italiano e Europeo Rally proseguono in quel di Roma, passando alla sec ...

Il veneto riprende alla grande dopo la vittoria CIR di ieri, ma è tornato Crugnola ad infastidirlo, con Scandola terzo. Il russo è invece in fase di amministrazione proprio su Basso e sull'ottimo Solb ...02 LUKYANUK Alexey (RUS), EREMEEV Dmitry (RUS), Team Sainteloc Junior Team, Citroen C3 R5, Photo Frédéric Le Floc'h Il Campionato Italiano e Europeo Rally proseguono in quel di Roma, passando alla sec ...