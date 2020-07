Positivi a coronavirus partecipano a feste e cene: a Pesaro-Urbino 7 nuovi contagi e 70 in isolamento (Di domenica 26 luglio 2020) Due pesaresi risultati Positivi il 14 luglio scorso sono entrati in contatto con un ampio numero di persone. Il primo aveva partecipato ad una rimpatriata con trenta ex compagni di classe, il secondo si è recato in un locale dove c'erano settanta persone Leggi su repubblica

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.442 • Deceduti: 35.102 (+5, +0,01%) • Dimessi/… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus lieve aumento dei positivi in Italia, 275 #ANSA - Fontana3Lorenzo : Lasciapassare a immigrati poi trovati positivi al coronavirus? Fatti gravissimi! Così si importa il rischio! - Notiziedi_it : Coronavirus, positivi tre giovani romani in vacanza a Capri: uno di loro è stato anche nel Cilento - Allepanda1 : RT @RegioneER: Coronavirus, l'aggiornamento: 49 nuovi casi positivi, di cui 32 asintomatici da screening regionali. Guariti a quota 23.778… -