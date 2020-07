Migranti, naufragio sulle coste della Malaysia: un solo sopravvissuto (Di domenica 26 luglio 2020) Migranti, altra possibile tragedia nelle acque mondiali. Si è infatti rovesciato un barcone e al momento è stato ritrovato un solo sopravvissuto. Ecco cosa è successo. Migranti, si registra un’altra potenziale tragedia nelle acque mondiali. Questa volta, secondo quanto si apprende dalla stampa estera, ci sarebbero almeno 24 dispersi lungo la costa della Malaysia. E’ … L'articolo Migranti, naufragio sulle coste della Malaysia: un solo sopravvissuto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

franca705 : RT @caritas_milano: “Nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra” W. Shire #Migranti, il co… - AgtAlesii : RT @Rvaticanaitalia: Il parroco di #lampedusa don La Magra: “Non c’è nessuna emergenza, non più del solito”. Ma i #migranti, dopo un naufra… - ThierryEyere : RT @Rvaticanaitalia: Il parroco di #lampedusa don La Magra: “Non c’è nessuna emergenza, non più del solito”. Ma i #migranti, dopo un naufra… - Rvaticanaitalia : Il parroco di #lampedusa don La Magra: “Non c’è nessuna emergenza, non più del solito”. Ma i #migranti, dopo un nau… - MuredduGiovanni : RT @francescatotolo: Stavate tifando per il naufragio del gommone con a bordo 131 #migranti @RescueMed? Dovreste essere felici che ora sono… -