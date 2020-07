Live Juventus-Sampdoria 1-0: Ronaldo ipoteca lo scudetto (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus ha vinto una sola gara delle ultime 5 disputate, quella in casa contro la Lazio, pareggiando con Atalanta e Sassuolo e uscendo sconfitta contro Milan ed Udinese; la Sampdoria ha perso il... Leggi su ilmattino

juventusfc : KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Verso #JuveSamp ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? QUI ? - fanpage : #JuveSamp, Cristiano Ronaldo porta la Juventus in vantaggio - yavuzcr7 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Una Juventus non brillantissima chiude il primo tempo in vantaggio nell'ultima azione con il solito Ronaldo, autore di un diagonale imprendibile per Audero. La Sampdoria ha giocato meglio, però, crean ...JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo (dal 28' Bernardeschi), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala (dal 39' Higuain), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsog ...