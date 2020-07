Inzaghi:”Questi ragazzi sono speciali. Speriamo che a settembre i tifosi possano tornare allo stadio” (Di domenica 26 luglio 2020) L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport a margine della gara del Bentegodi, contro l’Hellas Verona: “I ragazzi sono talmente legati che sia un patto tra di loro. Non so cosa avevano in mente. Per noi era importante la vittoria di questa sera, non vogliamo arrivare 4°, la squadra non lo merita per quel che ha fatto. Abbiamo record da battere, per Immobile (classifica cannonieri) e Luis Alberto (classifica assist-man): ma loro sanno che se non avessero i loro compagni non potrebbero puntare a questi obiettivi” Inzaghi è orgoglioso dei suoi ragazzi: “sono 4 anni e non ridurrei tutto a quest’anno. Anche se c’è la vittoria in Supercoppa, il record di vittorie e di punti e la qualificazione in Champions. ... Leggi su alfredopedulla

