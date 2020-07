Highlights e gol Arsenal-Watford 3-2, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Arsenal-Watford, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Premier League 2019/2020, che ha visto i Gunners stendere 3-2 la squadra di Gino Pozzo, condannandola alla retrocessione in Championship. La gara per gli ospiti si fa subito in salita a causa del gol al 5′ di Pierre-Emerick Aubameyang, a cui poi fanno seguito altre due reti messe a segno da Keran Tierney e ancora dall’attaccante gabonese. Sul finire di primo tempo David Luiz regala un rigore agli avversari, Deeney si presenta dagli undici metri e spiazza Martienz, riaprendo parzialmente la gara. Nella ripresa l’ex di turno Danny Welbeck accorcia ancora le distanze per i suoi che, però, non riescono nell’impresa e retrocedono in ... Leggi su sportface

