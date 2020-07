Emma Marrone, nessun tradimento a Maria De Filippi (Di domenica 26 luglio 2020) Emma Marrone prossimamente giudice ad XFactor Emma Marrone ha raccontato al suo pubblico social ed ai numeri follower di aver accettato la proposta di XFactor di far parte della giuria. Qualcuno è rimasto felice della sua decisione, qualcun’altro invece ha colto l’occasione per criticarla aspramente accusandola di aver tradito Amici e Maria De Filippi. La ragazza così ha deciso di spiegare a tutti cosa è successo affermando di essere molto legato alla conduttrice e di nutrire stima e fiducia nei suoi confronti, è come se facesse parte della sua famiglia. Lei però non ha il cordone ombelicale legato a Maria, così come nemmeno allo storico programma che le ha dato una grandiosa possibilità, quella di diventare ... Leggi su kontrokultura

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - RifugioMusicale : Rinviato al 2021 il Tour di @MarroneEmma #emmamarrone #tour #rifugiomusicale - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Il Paradiso Non Esiste - caplipaxcx : @scopebrusc sempre amata emma marrone - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Ti Amo però basta che stai traquilla @MarroneEmma ???????? Emma Marrone -