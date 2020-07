Divieto di aquiloni e balletti su TikTok, in Egitto la repressione non ha età (Di domenica 26 luglio 2020) Tempi duri per i bambini e le adolescenti d’Egitto, contro cui nelle utile settimane si è scatenata la mania del controllo delle autorità del Cairo. I filoni sono due: da un lato il Divieto di far volare aquiloni, l’ultima frontiera delle “minacce alla sicurezza nazionale”; dall’altro la stretta sulle ragazze di TikTok, accusate di compromettere “i valori familiari della società egiziana” con i loro video da adolescenti bramose di libertà. In entrambi i casi, chi sgarra paga: notti in cella anche per minorenni e multe salate per tutti, così da trasformare i genitori nei primi censori dei propri figli.Nel caso degli aquiloni, a finire dietro le sbarre sono stati anche gli stessi genitori, insieme ai negoziati rei di aver ... Leggi su huffingtonpost

